Canan Kaftancıoğlu, Berna Laçin, Nevşin Mengü ve Feyza Altun'u hedef alan o paylaşım, eleştiri sayıldı!

07 Temmuz 2020 Salı, 10:22

Oyuncu Berna Laçin, gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avukat Feyza Altun hakkında yapılan "Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim" şeklindeki çirkin paylaşımı ağır eleştiri sayan savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım hakkında oyuncu Berna Laçin de savcılığa şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan Kadir G., hakkında “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

KABA VE NEZAKET DIŞI HİTAP TARZI!

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, tehdit suçu bakımından atılı suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığını belirtildi.

Takipsizlik kararında Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, söz konusu davranışın “ağır eleştiri niteliğindeki davranış”, “kaba söz” ve “kaba ve nezaket dışı hitap tarzı” olduğu belirtilerek, bu tür davranışların hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu.

sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; kararda ayrıca, “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kadir G., Twitter’da ‘elmeru_baba’ kullanıcı adıyla 1 Mayıs’ta şu çirkin paylaşımı yapmıştı:

“herkes yazmış darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, berna benim, feyza altun benim. Cananı ben almam aklınızdan bile geçirmeyin şimdiden söyliiim.”

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 12 maddelik sosyal medya etik kurallarını açıkladıktan sonra ‘Etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Bunun üzerine birçok sosyal medya hesabı o işaretleri profiline eklemeye başladı.

Ancak bazı hesapların profilinde ‘etik kurallara uyacağım’ anlamına gelen işaretlerin yer almasına rağmen kullandığı dil dikkat çekti. Bazı hesapların bu işareti kullanarak taciz ve hakaret mesajları paylaştığı görüldü.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, ekran görüntülerini paylaştığı tweet’leri alıntılayarak Mahir Ünal’a hitaben “Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü de cinsiyetçi ifadelere sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Mengü, “Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok. Rızasıyla bu adamlarla konuşmak bile isteyen kadın olmayacağı çok açık” ifadelerini kullanmıştı.