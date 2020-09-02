Canan Kaftancıoğlu: Bügün değilse ne zaman?

02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:38

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Sağlık Bakanlığı'nı ve Bakan Fahrettin Koca'yı sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesine rağmen Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası ile bir araya gelmemekle eleştirdi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarımızı ‘üzülerek yazıyorum’ patır patır kaybetmeye başladık ve Sağlık Bakanlığı hala Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hek. Odası, Aile Hekimleri Derneği gibi meslek temsilcileriyle bir araya gelmiyor..

Bügün değilse ne zaman?

Toplum sağlığını koruyabilme adına sağlık çalışanlarının sağlığı ve hukukunu korumakla sorumlu Sağlık Bakanı olan meslektaşımızın siyasi gerekçelerle sağlık çalışanları temsilcileriyle görüşmeme ve sürece dahil etmeme hakkı olmadığı gibi böyle bir lüksü de olmamalı."