Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a bir milyon bir liralık, Soylu'ya bir milyon liralık tazminat davası
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini 'militan olmak'la suçlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir milyon bir liralık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ise bir milyon liralık tazminat davası açtı. Kaftancıoğlu, kazanacağı tazminatı İstanbul'da yoksul ailelerle paylaşacağını açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na asılsız suçlamalarda ve hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.
Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ziyaret edip etmeyeceği yönündeki bir soruya "Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" yanıtını verdiği, Bakan Soylu'nun da sosyal medya hesabından, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır’’ yönünde bir paylaşımda bulunduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaşanan bütün bu gelişmeler üzerine yargı yoluna giderek AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dr. Canan Kaftancıoğlu tarafından İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1.000.001,00 liralık manevi tazminat davası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 1.000.000,00 liralık manevi tazminat davası ile hem AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında; Hakaret (TCK m.125/1; 125/3/b; 125/4) Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257/1), Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs (TCK m. 277/2), Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK m. 288) suçlarını işledikleri için iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verildi."
“KAZANACAĞIM TAZMİNATI YOKSUL AİLELERLE PAYLAŞACAĞIM”
Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Soylu’nun Anayasa suçu işlediğini ifade ederek bundan ötürü kazanacağı tazminatların bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul’da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği, ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağını belirtti.
"MONTAJ FOTOĞRAFLARI DOLAŞIMA SOKAN AKP’Lİ YÖNETİCİLER HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu’nun açıklamalarının ardından AKP’li milletvekilleri ve yöneticilerin de kendisi ile ilgili montaj olduğu kanıtlanan fotoğrafları dolaşıma sokarak karalama kampanyası başlattığını ifade etti. Kaftancıoğlu, bu paylaşımlarda bulunan kişilerin avukatları tarafından tespit edildiğini ve birkaç gün içerisinde onlar hakkında da suç duyurusunda bulunup, manevi tazminat davası açacağını söyledi.
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