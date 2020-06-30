Canan Kaftancıoğlu'ndan Esra Albayrak'a yapılan saldırıya çok sert tepki
Canan Kaftancıoğlu, Esra Albayrak'a sosyal medyadan yapılan çirkin saldırıya tepki göstererek, "Aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Albayrak'ın doğum yapmasının ardından kendisine yapılan çirkin saldırıyı kınayan Kaftancıoğlu, "Kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız" dedi.
"KADINLARI YAN YANA BULACAKSINIZ"
"Günün ve gündemin yoğunluğundan şuan haberdar oldum" diyen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!"
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