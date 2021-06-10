Candaş Tolga Işık, yasakların biteceği tarihi açıkladı

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:18

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakların Temmuz'da da devam edeceğini belirten Işık, "Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Işık, görüşme ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak. Kararın son hali Bakanlar Kurulu’daki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam..."

Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak. Kararın son hali Bakanlar Kurulu’daki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam... — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 10, 2021

"Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlığı özellikle sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyid edince yazacağım"