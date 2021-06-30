Çankaya'da binanın temeli kaydı: 5 bina tahliye edildi!
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın temelin kayma meydana geldi. Temeli kayan bina boşaltılırken, çevredeki 4 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Günebakan Sokak’ta bulunan Ulukürüz Apartmanı’nın, alt kısmında bulunan inşat nedeniyle temelinde kayma meydana geldi.
Olay yerine Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye Başkentgaz ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina tahliye edilirken, Mektep Sokak’ta bulunan 4 binada da tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ekiplerin kontrolünde binadan eşyalarını aldıkları görüldü. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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