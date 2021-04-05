05 Nisan 2021 Pazartesi, 18:05

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00'da başladı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapıyor.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Denizlispor



3' Pelkas'ın pasıyla sol kanatta ceza alanında topla buluşan Valencia içeriye çevirmek istedi savunmaya çarpan top kornere gitti.



1' Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.

İşte ilk 11'ler...



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta.

Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.