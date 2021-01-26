Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel koronavirüs testi yaptırdı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medyada paylaşan Çağla Şıkel, temaslı geçmişi nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Ünlü sunucu, Instagram hesabından test sonucunu açıkladı.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi. Aralık ayında koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.
Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık. Sonucum negatif çıktı. Kısa bir süre sonra yayındayız" dedi. Şıkel koronavirüs test sonucunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı.
Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan Şıkel aşı olduktan sonra gelen tepkilerin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız."
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