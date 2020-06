Cannes Film Festivali’nin 2020 seçkisi açıklandı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 21:48

Cannes Film Festivali’nin bu yılki resmi seçkisinde yer alan 56 yapım festivale başvuran toplam 2067 film arasından seçildi.

"True Mothers" Naomi Kawase

Bunların 16’sı, yani %28.5’i kadın sinemacılar tarafından çekilen filmler. Geçen yıl bu oran % 23.7 olmuştu. Hatırlanacağı üzere Cannes da 50/50 kadın sinemacı taahhüdü veren festivaller arasındaydı.

"Eté 85" François Ozon

Seçkide Fransız sineması toplam 21 yapımla temsil edilirken, bunların 8’i (%38’i) kadın sinemacılar tarafından çekildi ve 9’u (%42’si) ilk film. Tüm seçkideki ilk film sayısı ise 15, yani tüm seçkinin %26.7’si.

"Soul" Pete Docter

Festival Başkanı Pierre Lescure ve festival direktörü Thierry Fremaux’nun canlı yayınla açıkladıkları resmi seçkide şu yapılar yer alıyor:

“French Dispatch” Wes Anderson (ABD)

“Eté 85” François Ozon (Fransa)

“True Mothers” Naomi Kawase (Japonya)

“Lovers Rock” Steve McQueen (İngiltere)

“Mangrove” Steve McQueen (İngiltere)

“Druk” Thomas Vinterberg (Danimarka)

“ADN” Maiwenn (Fransa, Cezayir)

“Ammonite” Francis Lee (İngiltere)

“Falling” Viggo Mortensen (ABD)

“Soul” Pete Docter (ABD)

“Limbo” Ben Sharrock (İngiltere)

“Antoinette dans les Cevennes” Caroline Vignal (Fransa)

“Au Crepuscle” Sharunas Bartas (Litvanya)

“Aya and the Witch” Goro Miyazaki (Japonya)

“Beginning” Déa Kulumbegashvili (Gürcistan)

“The Billion Road” Died Hamadi (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

“Broken Keys” Jimmy Keyrouz (Lübnan)

“Casa de Antiquidades” Jaeo Paulo Miranda Maria (Brezilya)

“The Death of Cinema and My Father Too” Dani Rosenberg (İsrail)

“Des hommes” Lucas Belvaux (Belçika)

“El olvido que seremos” Fernando Trueba (İspanya)

“Enfant Terrible” Oskar Roehler (Almanya)

“February” Kamen Kalev (Bulgaristan)

“Flee” Jonas Poher Rasmussen (Danimarka)

“Garcon chiffon” Nicolas Maury (Fransa)

“Gagarine” Fanny Liatard ve Jeremy Trouilh (Fransa)

“A Good Man” Marie Castille Mention-Schaar (Fransa)

“Here We Are” Nir Bergman (İsrail)

“Heaven: To the Land of Happiness” Hong Sang-so (Güney Kore)

“Ibrahim” Samuel Guesmi (Fransa)

“John and the Hole” Pascual Sisto (ABD)

“Josep” Aurel (Fransa)

“Last Words” Jonathan Nossiter (ABD)

“Le Discours” Laurent Tirard (Fransa)

“Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait” Emmanuel Mouret (Fransa)

“Les Deux Alfred” Bruno Podalydes (Fransa)

“Un Medecin de nuit” Elle Wajeman (Fransa)

“Nadia, Butterfly” Pascal Plante (Kanada)

“Nine Days to Raqqa” Xavier de Lauzanne (Fransa)

“L’Origine du monde” Laurent Lafitte (Fransa)

“Peninsula” Yeon Sang-Ho (Güney Kore)

“Pleasure” Ninja Thyberg (İsveç)

“The Real Thing” Koji Fukada (Japonya)

“Rouge” Farid Bentoumi (Fransa)

“Si le vent tombe” Nora Martirosyan (Ermenistan)

“Septet: The Story of Hong Kong” Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping ve Patrick Tam

“Simple Passion” Danielle Arbid (Lübnan)

“Sixteen Printemps” Suzanne Lindon (Fransa)

“Slalom” Charlene Favier (Fransa)

“Souad” Ayten Amin (Mısır)

“Striding Into the Wind” Wei Shujun (Çin)

“Sweat” Magnus von Horn (İsveç)

“Teddy” Ludovic & Zoran Boukherma (Fransa)

“The Truffle Hunters” Gregory Kershaw ve Michael Dweck (ABD)

“Un Triomphe” Emmanuel Courcol (Fransa)

“Vaurien” Peter Dourountzis (Fransa)