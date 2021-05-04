Caraskalın kopması sonucu 5. kattan düşen 23 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

04 Mayıs 2021 Salı, 15:13

İş cinayeti, dün saat 08.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük asansörünün bağlı olduğu caraskalın kopması sonucu düşen 23 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. İş yeri çalışanlarının ve çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.