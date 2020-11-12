Çavuşoğlu Azerbaycan’dan konuştu: "Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler"

12 Kasım 2020 Perşembe, 09:36

Azerbaycan Bakü'de basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Karabağ'da imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu sözlerini "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek. Rusya’dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız" şeklinde sürdürdü.

Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada özellikle Fransa’ya değinerek "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar" ifadesini kullandı.

HEYETLE GÖRÜŞECEĞİZ

Rusya’dan gelecek heyetle ateşkesin detaylarının konuşulacağını belirten Çavuşoğlu, "Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek. Bu ateşkesin ve sonrasında kurulacak mekanizmaların kalıcı bir barış ve istikrara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu Azerbaycan topraklarının tamamının verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Umarız Ermenistan hatalarından ders almıştır. Bir başka ülkenin topraklarında saltanat ömür boyu sürmez. Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor. Fransa’nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini gördük. İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı geri verilecek. Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bölgenin istikrarının ve ekonomisinin düşünülmesi lazım. Nahçıvan’a açılacak koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak, ticaret yapıldığında maliyet düşeceğinden Türkiye de yararlanacak."