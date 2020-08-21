Çay kurudu, binlerce balık öldü
Andırın İlçesinde kuruyan çaydaki binlerce balık öldü. Yurttaşlar, kuruyan çaya, DSİ tarafından su verilmesini istedi.
Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde bulunan Yeşilova Mahallesi'ndeki Andırın Çayı'nda balık ölümleri yaşandı.
Kuruyan çaydaki binlerce balık telef olarak kıyıya vurdu. Mahalle sakinleri, yaşanan duruma karşı yetkililerden yardım istedi.
Çaya DSİ tarafından su verilmesini isteyen mahalle sakinleri, böylelikle balık ölümlerinin önlenebileceğini ifade etti.
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