Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

30 Mart 2021 Salı, 08:32

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir" ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" bilgisini paylaştı. Son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Hatay'da vakalar görülmüştü.