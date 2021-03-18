Celal Ülgen, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Berberoğlu kararını anımsattı

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Ülgen, Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının düşürülmesinin hukuki bir sürecin devamı niteliğinde olmadığını belirterek, “Tam tersine, hukukun eğilip büküldüğü ülkemizde siyasi iktidarın oynadığı iktidarda kalma oyunlarının beklenen sonucudur. Bilindiği gibi benzer uyarılar Berberoğlu fezlekesinin okunması sırasında da yapılmış ancak iktidar kendi bildiğini doğru saydığı için tarihimize Anayasa Mahkemesi kararı ile milletvekilliği iade edilen bir Meclis kararının da yer almasına neden olunmuştu” dedi.