Cem Yılmaz, sevgili Serenay Sarıkaya ile havuzdaki görüntülerini yayınlayan siteyi mahkemeye veriyor
Komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile evinin havuzunda kendilerini görüntüleyen magazin sitesini mahkemeye vereceğini açıkladı. Magazin içerikleri üreten site bugün ikilinin havuzda çekilen görüntülerini yayınlamış, Sarıkaya'nın hamile olabileceğini ileri sürmüştü.
Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da bulunan evinin havuzlu bahçesinde kendisini ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı görüntüleyen magazin sitesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemeye vereceğini duyurdu.
Magazinburada.net adlı site bugün öğleden sonra yayına verdiği haberinde çiftin havuzda çekilen görüntülerinin yanı sıra Sarıkaya'nın bikinili görüntülerini de paylaşmıştı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum... Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler" yazdı.
İŞTE YILMAZ'IN O PAYLAŞIMI
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