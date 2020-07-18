Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'yi duyurdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni projesi Erşan Kuneri'yi duyurdu.
17 Ocak'ta seyirciyle buluşacak Karakomik Filmler 2 ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri'yi ekrana taşımak istediğini Instagram hesabından duyurdu.
Cem Yılmaz, 2022 yılında seyircisiyle buluşacak olan dizide, 2004 yılındaki G.O.R.A'nın ardından 14 yıl sonra çektiği Arifv216 filminde karşımıza çıkan film yapımcısı Erşan Kuneri karakterinin 1975 – 1978 yılları arasındaki sinema macerasına odaklanacak.
Yılmaz bu konuyla ilgili olarak konuk olduğu bir YouTube programında açıklamada bulunmuş ve “Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini” ifadelerini kullanmıştı.
'SONUNDA' DİYEREK PAYLAŞTI
Yılmaz, Instagram'dan yeni projesini duyurduğu paylaşımında,
"Erşan Kuneri’yi anlatan dizi projesi için çalışmaya başladığını şu sözlerle duyurdu: “Evet sonunda…Erşan Kuneri’nin 1975-78 aralığındaki sinema macerasını anlatacağım ERŞAN KUNERİ dizisine başlıyorum. 2022’ye hazır olur… önce biraz eskiz karalama ile başlar sonra etlenir, canlanır” ifadelerini kullandı.
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