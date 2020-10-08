Cem Yılmaz'ın dizisi, Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platform belli oldu
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri karakteri için hazırladığı yeni dizinin yayınlanacağı platform belli oldu. Dizinin çekimlerine yakında başlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, "8 bölümlük bir ilk sezon olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım" dedi
Bir televizyon programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.
İlk defa bir dizi yapmak istiyorum diyen Yılmaz, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.
Netflixte yayınlanacak olanan dizinin 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
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