Cem Yılmaz'ın dizisi, Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platform belli oldu

08 Ekim 2020 Perşembe, 09:47

Bir televizyon programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

İlk defa bir dizi yapmak istiyorum diyen Yılmaz, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.

Netflixte yayınlanacak olanan dizinin 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.