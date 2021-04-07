Cenk golünü attı, Dolmabahçe'de 40 ay sonra 'Tosun Paşa' müziği çaldı
İngiltere macerası sonrası Beşiktaş'a dönen cenk Tosun şampiyonluklar yaşadığı Dolmabahçe'de yeniden gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken Cenk Tosun geceye damgasını vurdu.
Beşiktaş'ın devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Aytemiz Alanyspor karşılaşması ile ligde ilk kez 11'de şans buldu. Tecrübeli golcü, daha önce ligde Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna girmiş ve iki gol atmıştı. Tosun ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'a karşı oynanan çeyrek final mücadelesinde ilk 11'de şans bulmuş ve 65 dakika sahada kalmıştı. Cenk, 3 yıl 4 ay (yaklaşık 40 ay) sonra Dolmabahçe'de golünü attı. Gol sonrası da, hoporlörlerden "Tosun Paşa" melodisi çaldı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 12 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle birlikte 12 maç aranın ardından ligde ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, ligde en son olarak 19'uncu haftada oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'a karşı ilk 11'de şans bulmuştu. Sonrasındaki maçlarda oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan, 12 maçlık aranınn ardından 11'deki yerini aldı.
VİDA 100 DEDİ
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla ile ligde 100'üncü kez görev aldı. Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ligde dalya sevinci yaşadı. 4 sezondur Beşiktaş formasını terleten Hırvat savunmacı, ligde 100'üncü kez boy gösterdi.
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