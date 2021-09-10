Çerçioğlu: Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek

10 Eylül 2021 Cuma, 07:36

Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “177 bin metrekare olan bu alanı Aydın halkından topladığımız vergilerle 100 milyona kamulaştırdık. O zaman birsandık kurduk ve ‘Burası için ne istiyorsunuz?’ diye sorduk. O anketten yüzde 99 yeşil alan çıktı ve çocuklarımız için kreş,spor alanları gibisosyal faaliyetlerin yapılabileceği bir alan yapılması çıktı. Bugün de sizlerle beraber çocuk gelişim merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda bu bina yine kreş olarak kullanılıyormuş. Biz restorasyonunu tamamladık. 4 sınıftan oluşuyor. 3, 4 ve 5 yaş grubundaki çocuklarımız için hizmete sunduk. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve daha çağdaş bir eğitim alabilmeleri için buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Biz belediye başkanları altyapı, üstyapı yapıyoruz. Bunlar zaten bizim asli görevimiz. Bunları zaten yapmak zorundayız ama önemli olan sosyal belediyecilik. Biz CHP ve İYİ Parti’li belediye başkanları için önemli olan insana, vatandaşa dokunmak. Hiç kimse Aydın’da yatağa aç girmeyecek, hiç kimse soğuktan üşümeyecek. Eğer biz bunu gerçekleştirebiliyorsak o zaman belediye başkanıyızdır. Onun için süreklisosyal belediyecilik diyoruz ve tüm gücümüzle de bunu en iyişekilde uygulamaya çalışıyoruz” dedi.