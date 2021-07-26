Çerçioğlu: Sağlıklı gıdaya ulaşmak herkesin hakkı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları Halk Ege Et marketlerine beklediklerini söyledi.
Ata Tohumlarından üretilen sebze ve meyvelerin gelecek nesillere aktarılması projeleri yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üretilen yaz ürünleri, Halk Ege Et marketlerinde vatandaşlara sunuldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları Halk Ege Et marketlerine beklediklerini söyledi.
ÇERÇİOĞLU: TOHUM ALMAYI UNUTMAYIN
Başkan Özlem Çerçioğlu hasadın hemen ardından taze taze Halk Ege Et marketlerine getirilen sebzeleri Aydınlılarla ve İzmirlileri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ederken "Sağlıklı gıdaya ulaşmak herkesin hakkı. Geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz Ata Tohumlarından sebzeleri özellikle çocuklarımız için üretiyoruz. Bizlerin bildiği tatları onların da tatmalarını istiyoruz. Bunun yanında bu sebzeleri satın alan vatandaşlarımızın alacakları tohumları kendi bahçelerinde, balkonlarında yaşatabileceklerini de hatırlatmak isteriz" dedi.
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