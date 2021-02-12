Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Büyük bir felaketi ucuz atlattık

12 Şubat 2021 Cuma, 13:15

İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana gelen ve 18 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Şiddetli yağışın ardından Alaçatı Port bölgesinde denizden gelen hortum nedeniyle birçok ev, araç ve teknede hasar oluştuğu, vincin devrilmesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı inşaat sahasının ise adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı. Devrilen ağaçlar, kopan korkuluk demirleri ve uçan çatı malzemeleri temizlik ekiplerince toplandı.

Felaketin ilk anından itibaren sahada olan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, şunları söyledi:

"Alaçatı'mıza büyük geçmiş olsun. Çeşme büyük bir felaketi ucuz bir şekilde atlattı. 18 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır. Birinin beli kırık, diğerinin ayağında parçalı kırık var. Diğer yaralıların ise 4'ü hariç hepsi taburcu oldu. Yüzlerce evde ve onlarca araçta hasar var. 3 büyük, 4-5 küçük tekne batmış durumda. Alaçatı Büyük Sanayisi'nde 3 hayvan damında büyük hasar var. 200 büyükbaş hayvanı, bu hasarlı damlardan belediye ekiplerimiz kurtardı. 3 -4 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Çeşme Belediyesi olayın olduğu ilk andan ­itibaren tüm ekipleriyle, tüm çalışanlarıyla sahada, vatandaşlarımızla beraber oldu. Şu an da olmaya devam ediyor. Biz tüm ekibimizle buradayız. Buradaki yaralar sarılıncaya dek vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Şifne'deki otelimizi evleri oturulmayacak durumda olan varsa onlara tahsis edeceğiz."