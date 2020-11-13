Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan "500 gün" sunumu

13 Kasım 2020 Cuma, 12:36

Yapmayı planladığı toplu konut projesi, organik gübre tesisi, Çeşme Kapalı Pazaryeri, kültür, sanat ve kongre merkezi, meslek fabrikası gibi konularda da çalışma yapacağını belirten Oran, Büyükşehir Belediyesinden de destek istedi. Oran, “Her şey söz verdiğimiz gibi” başlığı altında gerçekleştirilen sunumda Çeşme’nin tarihi, kültürel birikimi, doğal zenginlikleriyle harekete geçirilmeyi bekleyen eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu belirterek; “Yola çıktığımızda tespit ettiğimiz sorunları kısa sürede çözerek, Çeşme’nin sahip olduğu tüm değerleri korumacı bir anlayışla harekete geçirecek adımlar attık. Çeşme çok yakın bir gelecekte, yalnız yaz turizmi için değil, tarih sağlık, sağlık, gastronomi ve tarım turizminde de dünyaca ünlü lokasyonlarla aynı ligde anılacak.

'KURUMSAL YAPI YENİLENDİ'

Çeşme Belediyesi’nin teknik alt yapısının ve teşkilatlanmasının düzenlenerek çağdaş alt yapıya kavuşturulduğunu anlatan Oran, hızlı çözümler üreten, etkin bir hizmet anlatışı ile önümüzdeki dönemde devreye girecek projelerle artan nüfus ve ihtiyaçlara uygun kalkınma adımlarının bugünden atıldığını ifade etti.

MAHALLELER EK HİZMET BİNALARI

Alaçatı ve Dalyan mahallerindeki Ek Hizmet Binaları ile vatandaşların belediyecilik işlemlerine yerinde ulaşımının sağlandığını, Ilıca ve Çiftlikköy Ek Hizmet Binaları’nın kısa sürede hizmete gireceği bilgisinin verildiği sunumda Çeşme Belediyesi Whatsapp İletişim Hattı’na ulaşan binlerce talep ve şikayetin hızla çözüme ulaştırıldığı belirtildi.

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlükleri ile Çeşme’nin sürdürülebilir kalkınma amacına yönelik etkin adımlar atıldığını belirten Oran, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gürültü denetim yetkisini alarak ilçemizdeki en büyük sorunlardan biri olan gürültü problemine yerinde ve hızlı şekilde müdahale ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı(Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe olduk. Tüm mahalle muhtarlarımızla birlikte düzenlediğimiz bitkisel atık yağ toplama kampanyamızla mahallelerimizden 26 ton atık yağ toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. 36 okulda 2000’i aşkın öğrencimize “Sıfır Atık Eğitimi” verdik” dedi.

40 YIL SONRA İLK SAKIZ HASADI

Çeşme’de Sakız üretimine 40 yıl aradan sonra yeniden hayat verdiklerini anlatan Oran, Ege Orman Vakfı ile sakız ağaçlandırma alanlarının arttırılması ve verimli sakız ağaçları yetiştirmek üzerine imzaladıkları protokolle insan sağlığının öneminin yanı sıra, ekonomik girdisi de çok güçlü olan sakız ağaçlarına sahip çıktıklarını söyledi.

TARIM VE HAYVANCILIK AKADEMİSİ

500 dönüm alanda gerçekleştirilen Karakılçık Buğdayı ekiminde 200 ton ürün elde edilerek una dönüştürülmesinin sağlandığını, Tarla’dan Sofra’ya Rotası ve Ilıca Üretici Pazarı’nı hayata geçirerek Çeşmeli üreticilerin doğrudan tüketici ile buluşturulduğu bilgisini veren Oran, Ovacık Mahallesi’nde 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak Çeşme Belediye Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Akademisi’nde endemik türler, meyve ağaçları, tıbbi aromatic bitkiler, tahıl ve yem üreticiliğinin yanı sıra Çeşme’ye has Sakız ve Kaçeli Koyun yetiştiriciliği yapılacağı müjdesini verdi.

PLANLANAN PROJELER

Herkese dokunan, derdini dinleyen, işini, aşını büyüterek eşit bölüşen sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme’nin mutlu, umutlu yarınları için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Oran, sunumun son bölümünde kısa sürede hayata geçirecekleri projeler hakkında Tunç Soyer’e bilgi verdi.

Çiftlikköy’de kurulacak (açık/kapalı) yarı olimpik yüzme havuzu ve sosyal tesislerde düzenlenecek kurslarda dünya çapında sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor. Tesislerde ayrıca 250 kişilik açık, 250 kişilik kapalı konferans ve düğün salonu yer alıyor.

Konser alanları, seyir terasları, hediyelik çarşısı ve termal banyoları kapsayan, tamamı tahta kazıklar üzerine oturtulan proje tamamlandığında Çeşme hatta dünya için muhteşem bir doğa parçası olan Ilıca’da deniz içinde yer alan termal kaynaklar 12 ay boyunca sağlık turizminin önemli bir merkezi olacak.

Yaş almış vatandaşların sosyal, kültürel, bilişsel ve fiziksel becerilerine destek olmak, kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, modern ve konforlu bir mimaride yaşamlarına devam etmelerini sağlayacak İkinci Bahar Yaşlı Bakımevi uzman doktor kadrosuyla 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Reisdere’de TOKİ bölgesinde yapılması planlanan Kapalı Semt Pazarı ve Sosyal Tesisleri’nin projesi tamamlandı. TOKİ’den alan devrinin beklendiği tesislerde 250 kişilik açık, 250 kişilik kapalı çok amaçlı salon da yer alacak.

Oran, ayrıca Modern Mezbaha, Sanayi Sitesi, Balıkçı Kooperatifleri Soğuk Hava Deposu, Kız Öğrenci Yurdu, Kent Kültürü ve Mübadele Müzesi, Çeşme Sahil Meydan düzenlemesi gibi önemli projelerin de planlamalarının tamamlanarak çok kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.