Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran: 2021 yatırım yılı olacak

23 Ekim 2020 Cuma, 12:26

Çeşme Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. bileşimi Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran başkanlığında toplandı. Çeşme Belediyesi 2021 yılı Bütçe Tahminleri ile Gelir Tarifesini içeren Bütçe Kararnamesi, maddeler halinde görüşülerek Ak Parti grubunun red oyuna karşılık MHP ve CHP grubu üyelerinin oy çokluğu ile, 210 milyon TL olarak kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun oy çokluğu ile kabul edildiği mecliste 2021 Mali yılı ve izleyen iki yılın gelir gider bütçesi 11 maddeden oluşan Denge Kararnamesi ve 17 maddeden oluşan Ekli Tarife Cetvelleri de oy çokluğu ile meclisten geçti.

"2021 YATIRIM YILI OLACAK"

Bir önceki yıl 202 milyon 700 bin lira olarak belirlenen Çeşme Belediyesi 2021 yılı Mali Bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artışla 210 milyon TL olarak kabul edildi. Toplam yatırım bütçesi 56 milyon 350 bin lira oldu. Yeni kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ise 3 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

“ÇEŞME İÇİN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ”

Mecliste bütçeyi değerlendiren konuşmasında ihtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğunu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bütçenin en verimli şekilde kullanılacağını dile getirerek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözleri tutarak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Çeşme’ye yeni belediye hizmet binası, kültür merkezi, sağlık tesisleri, masal evleri gibi birçok projeyi kazandırmayı amaçlıyoruz. Halkımızın memnuniyetinin en üst noktaya çıkması için bütçe olanaklarının el verdiği ölçüde çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılı bütçesinin ve aldığımız tüm kararların Çeşmemiz’ hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.