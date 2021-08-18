Çeşme Kalesi'nde “Bir Opera Gecesi”

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:17

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 34.Uluslararası İzmir Festivali, 20 Ağustos 2021 Cuma akşamı 21.30’da Çeşme Kalesi’nde yapılacak “Bir Opera Gecesi” konseri ile devam edecek.

İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek konserde, İtalya'nın birçok ödül alan genç sopranosu Sabrina Sanza, bariton Guido Dazzini ve piyanist Michele Renna eşliğinde sahne alacak.

İtalyan operasının genç yıldızları, Çeşme Kalesi’nin büyüleyici atmosferinde, Donizetti, Verdi, Rossini, Mascagni, Puccini ve Mozart operalarından seçilmiş aryaları seslendirecek. Bir Opera Gecesi’nin biletlerini online olarak Biletix’ten, AASSM’deki ana gişeden ve konser günü Çeşme Kalesi’ndeki gişede satışa sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konsere katılmak isteyenler için DEÜ. Sabancı Kültür Merkezi’nin Mithatpaşa Caddesi yönündeki kapısı önünden saat 18.00’de ücretsiz servis aracı kaldıracak.