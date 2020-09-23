Çeşme ve Menderes belediyeleri 8 bin 600 kişi arıyor

23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:33

İzmir’in turistik iki ilçesi Çeşme ve Menderes belediyeleri İller Bankası’ndan gelen gelirlerini artırmak için yurttaşlarına ikametgâhlarını taşımaları için çağrıda bulundu. Nu¨fusu 44 bin 400 olan Çeşme nu¨fusunu 50 bine, Menderes ise 97 bin olan nu¨fusunu 100 bine çıkarmayı hedefliyor. Eğer iki belediye başkanının nu¨fusu artırma çabası başarılı sonuçlanırsa, İller Bankası’ndaki payı önemli bir oranda artacak. Her iki ilçede nu¨fusun sınırı aşmasıyla belediyeler ekonomik olarak gu¨clenecek, işçi sayısı artacak ve daha fazla hizmet yapma imkânı bulacak.

HEDEF 3 BİN KİŞİ

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçenin yazlık bölgesinde oturan vatandaşlara ikametgâhlarını Menderes’e taşımaları konusunda çağrıda bulundu. Kayalar, “İkametgâhınızı Menderes’e aldırın kentinize sahip çıkın ” mesajı verdi. Başkan Kayalar, “43 kilometrelik sahil şeridimizde yer alan Gu¨mu¨ldu¨r, Özdere ve Ahmetbeyli mahallelerimiz yaz aylarında yoğun bir nu¨fusa ev sahipliği yapmaktadır. Gu¨nlu¨kçu¨ diye tabir ettiğimiz tatilciler ve yerli, yabancı turistlerin sayısı önemli bir boyutta. Bunun dışında ise özellikle farklı ilçelerde yaşayıp, yaz aylarında yazlıklarına gelen vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. İşte biz de bu vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunarak ‘Yazlığın değil, evin olsun’ kampanyası başlattık. Amacımız 97 bin olan nu¨fusumuzu 100 bine çıkartarak İller Bankası payımızı artırmak ve hizmet kalitemizi yu¨kseltmek. Bunun için de kendilerinden ikametgâhlarını yaşadıkları yere, Menderes’e taşımalarını istiyoruz. Hedefimiz en az 3 bin vatandaşımızın adresini buraya taşımak” diye konuştu.

Turistik ilçenin Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, genel bu¨tçeden fazla pay alabilmek için 5 bin 600 kişinin ikamatgâhını ilçeye taşımak için harekete geçti. Çeşme dışında ikametgâhı olanlara çağrıda bulunan Başkan Oran, “Nu¨fusu 50 bine ulaşması için çalışıyoruz. Bunun için sadece 5 bin 600 Çeşme sevdalısı hemşerimizin birinci ikametgâhlarını Çeşme’ye aldırması gerekiyor” dedi. Başkan Ekrem Oran’ın, ayrıca adresi taşıyacak olan kişiler için özel kart hazırladığı da öğrenildi.