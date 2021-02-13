Çeşme’de hortumun izleri siliniyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:20

Dolu yağışı Urla'nın Kuşçular köyünde yaklaşık 800 dekar sebze ve kesme çiçek ekili sera alanı ile yaklaşık 200 dekar enginar tarlasına zarar verdi. Balçova'nın tarımsal üretimle öne çıkan İnciraltı bölgesinde de yağışın etkileri hissedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu ekibi, bu bölgelerde çalışma başlattı. Yine Torbalı, Selçuk, Seferihisar ilçelerinde de dolu yağışı, ekili alanlara zarara uğrattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla’nın Kuşçular köyüne giderek Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ile birlikte dolu nedeniyle tarım alanları zarar gören üreticileri ziyaret etti. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten Başkan Tunç Soyer, zarar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasını istedi. Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında sel felaketinden etkilenen üreticiler için de önemli bir karar alındı. Buna göre, derelerin ve sulama barajlarının taşması sonucu, köy yerleşim alanlarında ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen hasarın bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Büyükşehir'in, köylünün üretim giderlerine destek olmak amacıyla, küçük ölçekli üreticilerin girdi kayıplarının yüzde 50’sini ödemesine yönelik madde, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Çeşme Alaçatı ve Urla'da da zarar gören üreticilerin bu kapsamda değerlendirilmesine yönelik karar alındı.

1 YILLIK TARSİM SİGORTASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğal afetin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, "700 dönüm kadar sera alanının etkilenmiş olduğunu gördük. Ancak bu sera alanlarındaki etkilenme ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi TARSİM sigortalı. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yapıyor olmamız lazım. Urla'daki köylerde çiftçilerimize, az bir TARSİM sigortalılık oranı var. Biz, bundan sonrası için onlara TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız. Hasar gören çiftçinin tohum, fide ihtiyaçlarını karşılayacağız.