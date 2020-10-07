Çeşme’de RES direnişi
İzmir’in Çeşme ilçesinde RES kurulmak istenmesine tepki gösteren köylüler, mahkemenin “ÇED gereklidir” kararını tanımayarak inşaata izin veren İzmir Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çeşme Germiyan Çevre Platformu Germiyan'da Güral Porselen tarafından Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulmak istenmesine karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayarak konuya ilişkin Çeşme Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapam platformu üyesi Ahmet Güler, 30’un üzerinden kişinin suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 2016’da mahkeme tarafından iptal edilen inşaatın biran önce durdurulmasını istediklerini ifade eden Güler, “Güral Porselenin bu acelesi ise inşaatı Ekim sonuna kadar tamamlayarak gelecek 10 sene için devletin vermiş olduğu KW 7,3 Dolar/Cent garantisi anlaşmasını yakalayabilmek. YAKEM şartlarına göre devletin satın alma garantisi 30 Ekim 2020’de sona eriyor” dedi.
Şirkete karşı açılan davaların ve resmi kurumlara yapılan şikayetlerin hiçbir kurum tarafından dikkate alınmadığını dile getiren Güler, “İki hafta önce Çevre ve Kültür Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yapmıştı. Eski eserlerin tahribatı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından da tespit edilmiş, müdahale edileceği beklentisi içine girilmişti. Ancak Güral Porselen’e devletin resmi kurumu bile dur diyememişti” dedi.
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