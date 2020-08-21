'Çeşme'nin doğasını bozdurmayız'

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:13

Çeşme’de 1 hafta önce çıkan ve 200 hektarlık orman alanının zarar gördu¨ğu¨ bölgeye RES projesi için iş makineleriyle giren Gu¨ral Porselen’e ait şirkete tepkiler devam ederken Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, açıklama yaparak “Yerleşim yerlerine yakın ve doğal gu¨zelliklerimizi bozacak çalışmalara izin vermeyiz. Hukuksuz faaliyetlerin her zaman karşısında, yurttaşımızın yanında olacağız” dedi.

RUHSATLARI YOK

Germiyan Mahallesi’nde 200 hektarlık orman alanının ku¨l olması ve bölgenin imara açılıp açılamayacağı yönu¨nde tartışmalar devam ederken önceki yanan alanın bulunduğu bölgede RES projesi faaliyete geçirilmeye çalışıldı.

Çalışma ruhsatı olmayan Gu¨ral Porselen AŞ. yangın sonrası iş makinelerini bölgeye sokarak çalışma yapmak istedi. Ancak çevrecilerin fark edilmesiyle çalışmalar engellendi. Makinelerin önu¨nde duran çevreciler, jandarma ve belediyeye başvurarak RES için ruhsat olmadığını ve faaliyetin durdurulmasını istedi. Şikâyet u¨zerine jandarma ve belediye ekipleri bölgeye giderek iş makinelerinin çalışmasına engel oldu ve çalışmaları durdurdu.

Firmanın ruhsatı olmadığını ve anında mu¨dahale ettiklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı Oran, “Biz yangının kasıtlı çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. Araştırma sonrası ortaya çıkacak. Ben bu yangının rant amaçlı sabotaj olduğuna inanmak istemiyorum. Şu¨pheleri bilemem. Bunu bilirkişiler raporlarında yazacak. İtfaiye raporlayacak Orman Bakanlığı’na. Göreceğiz. Ama şuan da böyle soru işaretleri var. Bizim net şeylerle konuşmamız lazım. Ama hemen akabinde böyle bir şeye girişilmiş olması en azından etik değil” dedi.

Yasal olmayan her şeye mu¨dahale edeceklerini ifade eden Oran, “Biz alternatif enerji kaynaklarına karşı değiliz. Alternatif enerji kaynak kullanımının Çeşme’nin doğal zenginliklerine ve çocuklarımıza miras olan zenginliklerine tahrip etmesine ve yerleşim alanlarına yakın olmasına karşıyız. Germiyan’da da biliyorsunuz bir zeytinliğimiz söz konusu. Dolayısıyla yerleşim alanlarına uzak otobanda bir su¨ru¨ ru¨zgâr enerji santralları var. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Ama yerleşim merkezlerindeki, yerleşim merkezlerine yakın doğal gu¨zelliklerimizi bozacak şeylere karşıyız. Çeşme’de kanunsuzluğa asla izin vermeyeceğim” diye konuştu.