Çeşme’ye ekolojik tesis
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi işbirliği ile “Geri Dönüşüm Projesi” kapsamında Çeşme Germiyan’da Katı Organik Gübre Üretim Tesisi kurulacak.
İzmir Geri Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçen Katı Organik Gübre Üretim Tesisi ile Çeşme’deki bahçe atıkları sorununun tarihe karışacağını dile getiren Oran, “Yerleşim alanlarından oldukça uzağa yapılacak olan bu tesis aynı zamanda bölge tarımının kalkınmasında önemli bir rol oynayacak” dedi.
Yılın son meclisinde de oy birliği ile kabul edilen Katı Organik Gübre Üretim Tesisi ile parklardan, site ve apartmanların bahçelerinden çıkan bahçe-dal atıkları sorunu tarihe karışacak.
Çeşme Germiyan yerleşim alanı dışında kurulacak olan tesis 24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim tesisi, ilçenin bahçe atıkları sorununu ve park bahçe atıklarının mevcutta yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerini sona erdirmenin yanı sıra bölge tarımının kalkınmasında da önemli bir rol oynayacak.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran “Sıfır Atık Projesi” kapsamında doğayı kirleten kimyasal gübrelere karşı organik gübre üreteleceğini belirterek, bu gübrelerin park ve bahçelerde kullanılacağının altını çizdi.
Tesisin yerleşim alanlarının dışına yapılacağını, çevreye zarar verecek koku vb. herhangi bir tehlike yaratmayacağının bilgisini veren Oran, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne arazi tahisi yaptığımız bu tesis Germiyan Köyümüzden oldukça uzakta, yerleşim alanlarının dışına yapılacak. 24 saat içinde paketli organik gübreye dönüştüğü için herhangi bir koku sorunu yaşanmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında biyoreaktör Sistemleri ile hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yapılacak olan tesis Çeşme’nin en büyük sorunlarından biri olan bahçe atıkları problemini de ortadan kaldıracak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e Çeşme’ye böyle bir tesis kazandıracağı için teşekkür ederim” dedi.
Katı Organik Gübre Tesisi’nin aynı zamanda bölgeye değer kazandıracağını vurgulayan Oran şunları söyledi; “ Organik gübre toprak yapısını zenginleştirmekle birlikte, topraktaki nem oranını arttırarak kurak hava koşullarında buharlaşmayı azaltmaktadır. Aynı zamanda bitkilerin ihtiyacı olan zamanda besin sağlayan gübre, toprağın havalanmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra topraktaki toksinleri etkisiz hale getirerek, toprağın pH dengesini düzenler. Bölge tarımının kalkınmasında önemli bir rol oynayarak, bölgeye ekonomik anlamda da büyük katkı sağlayacak olan tesisimiz ilçemize, kentimize hayırlı ve uğurlu olsun.”
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