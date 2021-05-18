Ceyda Düvenci: Cinsel istismar konusuna ilişkin eğitim alıyorum

18 Mayıs 2021 Salı, 00:00

Oyuncu Ceyda Düvenci, YouTube’da yayımlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Kendisi hakkında merak edilen birçok konu hakkında konuşan Düvenci, aynı zamanda cinsel istismar konusuyla ilgili eğitimler aldığını ifade etti. Düvenci, “Çocuklarla ilgili cinsel istismar meselesine çok takığım. İstismardan sebep ‘Porno kültüründe çocuk yetiştirmek’ ve ‘9-12 yaş için cinsellik eğitimi’ alıyorum ben şu anda” açıklamasında bulundu.

Bir yandan çocuk gelişimi üzerine eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, öğretmenlik hayalini de anlatarak şunları söyledi:

“İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyorum şu an. Bir de yaratıcı drama eğitimi tamamlıyorum öğretmen olmak için. Çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumlarını fark etmelerini sağlamak üzerine bir müfredat oluşturuyorum. Türkiye’de 200 kişiyiz bu eğitimi alan ve yakında sahaya çıkacağız.”