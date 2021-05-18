Ceyda Düvenci: Cinsel istismar konusuna ilişkin eğitim alıyorum
‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının konuğu olan oyuncu Ceyda Düvenci, cinsel istismar ile ilgili eğitim aldığını ve çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumlarını fark etmelerini sağlamak üzerine bir müfredat oluşturduklarını söyledi.
Oyuncu Ceyda Düvenci, YouTube’da yayımlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Kendisi hakkında merak edilen birçok konu hakkında konuşan Düvenci, aynı zamanda cinsel istismar konusuyla ilgili eğitimler aldığını ifade etti. Düvenci, “Çocuklarla ilgili cinsel istismar meselesine çok takığım. İstismardan sebep ‘Porno kültüründe çocuk yetiştirmek’ ve ‘9-12 yaş için cinsellik eğitimi’ alıyorum ben şu anda” açıklamasında bulundu.
Bir yandan çocuk gelişimi üzerine eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, öğretmenlik hayalini de anlatarak şunları söyledi:
“İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyorum şu an. Bir de yaratıcı drama eğitimi tamamlıyorum öğretmen olmak için. Çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumlarını fark etmelerini sağlamak üzerine bir müfredat oluşturuyorum. Türkiye’de 200 kişiyiz bu eğitimi alan ve yakında sahaya çıkacağız.”
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu