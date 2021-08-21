Cezaevindeki arkadaşlarının evine pencereden girdiler

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:07

Sağlık Mahallesi Gürol Sokak'ta yaşayan ve şu anda cezaevinde olan A.K.’nın evine pencereden 2 kişinin girdiğini gören komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, adrese sevk edildi. Gelen ekipler, G.T. ve K.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.