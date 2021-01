Children of Bodom gitaristi Alexi Laiho hayatını kaybetti

04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:18

Finlandiyalı melodik death metal grubu Children of Bodom'un kurucusu, solisti ve gitaristi Alexi Laiho 41 yaşında hayatını kaybetti. Laiho'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müzisyenin "uzun süreli sağlık sorunları" sebebiyle geçen hafta Helsinki'de öldüğü belirtildi.

Laiho, 1993'te kurduğu Children of Bodom grubuyla Finlandiya'da ve metal müzik camiasında önemli yer edindi. Ülkesinin en çok satan gruplarından olan Bodom'u 2019'da dağıtan Laiho, 2011 yılında Guitar World dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 metal gitaristinden biri seçilmişti.

Laiho, Children of Bodom grubuyla 10 stüdyo ve 2 canlı albüme imza attı.

ALEXI LAIHO KİMDİR?

Müzik kariyerine küçük yaşlarda keman çalarak başlayan Laiho, W.A.S.P, Poison, Stone gibi metal gruplarından etkilendi ve klasik müziği 11 yaşındayken bıraktı. Ablası sayesinde metal müzik ile tanıştı. Alexi Laiho, Steve Vai`nin canlı performanslarında çaldığı "For the Love of God" şarkısından etkilenerek gitarist olmaya karar verdi. İlk başlarda Pop/Caz müzik eğitimi aldı, aynı zamanda piyano çaldı. Gitarda Stone grubunda çalan Roope Latvala`dan, vokalde ise Pantera grubunun vokalisti Phil Anselmo`dan ve Kreator grubundan Mille Petrozza`dan etkilendi. Bir süre konservatuvarda arkadaşlarıyla beraber T.O.L.K grubuyla uğraşan Laiho, Jaska Raatikainen ve Samuli Miettinen ile birlikte 1993 yılında sonradan adı Children of Bodom olan Inearthed grubunu kurdu.

Laiho 16 yaşındayken müzik çalışmalarını ilerletmek ve okumanın gelecekteki olmak istediği mesleğe bir yararı olmadığını düşündüğü için okulu bıraktı.

1997 yılında Thy Serpent grubuna dahil oldu, fakat bu grupla albüm kayıt çalışması yapmadılar. Laiho ayrıca Impaled Nazarene grubuna davet edildi ve bu grupla 2001 yılına kadar çalıştı. 1999 yılında Alexi, Kimberly Goss tarafından Sinergy grubuna davet edildi. 2001 yılında Roope Latvala da Sinergy`e katıldı. Alexi To/Die/For grubunun "In the Heat of the Night" şarkısında ve Norther grubunun birkaç şarkısında konuk müzisyen olarak çalıştı. Ayrıca 2001 - 2002 yılları arasında Griffin grubunun debut (çıkış, ilk) albümünün kaydına yardım etti. 2002 yılında Jackson marka gitarının çalınması sonucu ESP ile anlaştı.2004 yılında Alexi, Tommi Lillman ve Vesa Jokinen ile birlikte punk rock grup projesi "Kylähullut"u hayata geçirdi. Şu ana kadar grup 4 şarkılık bir EP ve 12 şarkılık bir albüm yayınladı. Alexi`nin "Wildchild" lakabı W.A.S.P`ın bir şarkısından gelmektedir. (wikipedia)