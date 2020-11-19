CHP Antalya Milletvekili Zeybek: Hidayet Koyu’ndaki kaçak yapılaşma devam ediyor
Antalya’nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası'nda 3’üncü derece doğal sit alanı olan Hidayet Koyu’ndaki kaçak otel ve plaj işletmesinin yıkılmadığı, aksine inşaatın devam ettiği iddia edildi.
CHP Antalya Milletvekili Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 2015 ve 2020 yıllarında yıkım kararı vermesine rağmen kaçak yapıların neden yıkılmadığını, yıkım kararının uygulanmaması ve kaçak inşaata devam edilmesinin arkasında siyasi güç olduğu iddialarına yer verdi.
2015 yılında verilen basit onarım izni ile kulübe bulunan Hidayet Koyu'nda, bugün faaliyet gösteren lüks bir otel olduğunu belirten Zeybek, “Son beş yılda resmi makamlar ve sivil toplum örgütlerinin tüm başvuru ve kararlarına rağmen, doğal sit alanında kaçak bir otel yükseliyor, Hidayet Koyu’ndaki bu kaçak yapı hakkında derhal işlem yapılması elzemdir. Konunun birçok kurumu ilgilendirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a 5 Kasım 2020 tarihinde soru önergesi ile durumu sorduk, ancak henüz bir cevap alınamadı” dedi.
AKP, TALANA SESSİZ KALIYOR
CHP’li Rafet Zeybek verdiği soru önergesi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hidayet Koyu’ndaki kaçak yapının yıkılmasını beklerken, yöreden gelen bilgiler içeride inşaat çalışmalarının hız kaybetmeden devam ettiği yönündedir. Kaş ve Antalya'da rant uğruna kaçak yapılaşmanın önüne geçilmelidir. Siyasi iktidar sessiz kaldıkça, Antalya ve Kaş'ın doğası talan edilmeye devam ediliyor. Bu düzen böyle sürmeyecek, Antalya'yı ranta ve talana teslim etmeyeceğiz. AKP’nin doğa ve çevre anlayışı rant odaklıdır." dedi.
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