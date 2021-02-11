CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: 'Salgında çalışan daha da fakirleşti'
CHP’nin ekonomi çalışmalarına göre de sosyal eşitsizlik derinleşti. Salgında çalışan daha da yoksullaşırken milyoner sayısı 10 ayda 62 bin 140 kişi arttı. Uzaydan önce kendi sorunlarına “müjde” bekleyen 11 bin 172 esnaf ocakta kepenk kapattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, “Pandeminin İki Yüzü” çalışmasına göre kısa çalışma, ücretsiz izin ve işsizlik ödeneklerinden yararlanan kişi sayısı 6 milyon 712 bine yükseldi. 2020’nin son 10 ayında “milyoner” sayısı ise 62 bin 140 kişi artarak 308 bin 278 kişiye ulaştı.
Milyonerlerin mevduat tutarı 410 milyar TL artışla 1 trilyon 956 milyar TL’ye yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre ise yoksul hanelere yapılan yardımlar hariç, gelir kaybı yaşayan çalışanlara verilen destek sadece 34.3 milyar TL ile sınırlı kaldı.
Ağbaba’nın şu vurgusu önemli: “Çalışana verilen destek, milyonerlerin servet artışının yüzde 10’u dahi etmiyor. Pandemide çalışanlar yoksullaşmaya devam ederken zenginler daha da fazla zenginleşti.”
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