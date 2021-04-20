CHP Genel Merkezi personeli geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

20 Nisan 2021 Salı, 20:59

CHP'nin iç hizmetler biriminde görevli Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede parti binasına gelen sağlık ekiplerinin bir saate yakın süren müdahalesi sonuç vermezken, Gündüz'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir kız çocuğu sahibi Gündüz'ün cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, olayı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

Torun, "Genel Merkez çalışanlarımızdan Engin kardeşimizi kaybettik. Efendi, saygılı duruşunu hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun kardeşim... Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Genel Merkez çalışanlarımızdan Engin kardeşimizi kaybettik.

Efendi, saygılı duruşunu hiç unutmayacağız.

Mekanın cennet olsun kardeşim...

Başımız sağolsun. pic.twitter.com/5v6wtWE12o — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 20, 2021

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Merkezi’nden çalışma arkadaşımız, Parti emekçimiz Engin Gündüz’ü bugün geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza sabır diliyoruz"

CHP Genel Merkezi’nden çalışma arkadaşımız, Parti emekçimiz Engin Gündüz’ü bugün geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. pic.twitter.com/E64ZerxgZp — CHP ???? (@herkesicinCHP) April 20, 2021



