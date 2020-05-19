CHP İzmir'den 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2020 Salı, 16:40

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yılı İzmir’de CHP İl Örgütü tarafından da kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sembolik olarak yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan ve Kadın Kolları İl Başkanı Nurdan Şenkal Uçar Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

“MÜCADELEDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Törende konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan “Dünyanın varoluşundan beri özgürlük timsali mücadelelerin en güzel örneği olan bu topraklarda Şeyh Bedreddin’lerden başlayan mücadele, Mustafa Kemallerle devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize bu cumhuriyeti verirken, en temel olarak sürdürebilirliği istemişti. Ve biz yüz yıl sonra bu topraklarda, bu memleketin gençleri söz veriyoruz. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“ATATÜRK VE ARKADAŞLARINA BORÇLUYUZ”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de türlü fedakarlıklarla, tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen bu toprakların kanla ve ateşle yoğrulduğunu söyledi. Yücel şöyle devam etti: “Milli Mücadele kazanılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bugün bu topraklar, özgür ve eşit bireyler olarak yaşayabiliyorsak, bugün bu topraklarda hiçbir devletin veya hiçbir iradenin boyunduruğu altında kalmadan yaşayabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz.”

"SON NEFESİMİZE KADAR CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Törende Başkan Soyer de bir konuşma yaptı. İzmir’i “kuruluşun ve kurtuluşun şehri’ diye tanımlayan Soyer şöyle devam etti: “İzmir, hepimizin bu nedenle gurur duyduğu bir kenttir. İzmir ve Türkiye emperyalizme karşı tarihin bildiği en büyük zaferi kazandı. Atalarımız gerçekten çok büyük bedeller ödediler, çok canları yandı ve bugün üzerinde huzurla, barışla içerisinde yaşadığımız bu cennet vatanı bize bıraktılar. O nedenle minnettarız. Biz cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buradan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile tüm gençlerimize söz veriyoruz. Onların mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir memleket kurmak için son nefesimize kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Güvenli mesafe gözetilerek yapılan törenin sonunda katılımcılar Atatürk anıtına karanfil bıraktılar. Törene CHP İzmir Milletvekillerinden Atila Sertel, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Murat Bakan, Mahir Polat, Bedri Serter, Ednan Arslan, Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de katıldı.