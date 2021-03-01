CHP İzmir’den müzisyenler için 4 maddelik çözüm önerisi

01 Mart 2021 Pazartesi, 16:03

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun da katıldığı toplantıda açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “ Ülkemizde müzik emekçileri, pandeminin olmadığı zamanlarda bile çok düşük ücretlerle, sosyal güvenceleri ve iş güvenliği olmadan, günübirlik kazançlarla, mesleklerini ve sanatlarını icra ediyorlardı. Afet, terör, salgın gibi birçok toplumsal olay olduğunda, ilk müzik ve sanat etkinlikleri iptal edildiği için, hem maddi hem de manevi olarak etkilenen ilk meslek grubu müzisyenlerimiz ve sanatçılarımız oluyor. Müzisyenlerimiz, 1 yıldır yaşanan Covid-19 salgınında da, hem işsizlik hem de sigortasız ve güvencesiz olmaları sebebiyle, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla mücadele ediyorlar. Her şeyden önce hatırlatmak gerekir ki, müzisyenlerimiz ve sanatçılarımız Anayasamızın koruması altındadır” dedi.

SAZINI, KLARNETİNİ SATAN, İNTİHAR EDEN MÜZİSYENLERİMİZ VAR

Müzisyenlerin müzik aletlerini sattığını söyleyen Yücel, “Bu mesleği icra eden vatandaşlarımızın arasında, ekmek teknesi olan müzik aletlerini satarak, evindeki eşyaları satarak ailesinin, çoluğunun çocuğunun ve bakmakla yükümlü olduğu insanların karnını doyurmaya çalışanlar var. Binbir güçlükle aldığı sazını, kemanını, klarnetini, gitarını satıp, engelli yakınına, yaşlı anasına babasına bakım masrafı yapanlar var. Ve belki de en acısı, geçinmek için, kirasını ödemek için, ailesine bakmak için her şeyi yapan ama iş bulamadığı, devlet sahip çıkmadığı için bunalıma girip hayatına son veren kardeşlerimiz var. 2 çocuk babası Erdem Topuz ve Mehmet Mert El, maalesef işsizliğin ve çaresizliğin kurbanı oldular. Sosyal devletin gereği yerine getirilseydi, belki de Erdem ve Mehmet bugün hayata tutunabilirlerdi. Ancak üzülerek görüyoruz ki, bir yıldır bu insanlarımızın derdine çare olunmamış, sokak sanatçıları, müzik emekçileri, eğlence sektörü çalışanları adeta yok sayılmıştır” diye konuştu.

4 MADDELİK ACİL ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Yücel, 4 maddelik acil çözüm önerisini şöyle sıraladı. “Zaman kaybetmeden, bir müzisyen daha hayatına son vermeden; müzisyenlerimize maddi destek verilmesini, var olan kredi, kredi kartı ve varsa vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, normalleşme sürecine geçildiğinde uzun vadeli ve faizsiz olarak mesleki destek kredisinin kullandırılmasını, müzisyenlerimizin ve sanatçılarımızın tüm sağlık giderlerinin ve ilaç masraflarının bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz”

KANİ BEKO, BU SIKINTILARI HAK ETMİYORLAR

Yücel'in ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de konuyu sık sık dile getirdiklerini ifade ederek "Mecliste CHP’li vekiller olarak aylardır konuyla ilgili kürsülerden yaptığımız açıklamalarla arkadaşlarımızın sesini duyurmaya çalışıyor. Artık yeter, görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Bizim insanlarımız intiharı ve bu büyük sıkıntıları hak etmiyorlar. Her geçen gün umudu örgütlemek gerekir. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.