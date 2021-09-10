CHP lideri iki gün İzmir’de

10 Eylül 2021 Cuma, 07:37

Bugün akşam saatlerinde Konak Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Köyü’nün ve hizmete giren yatırımlarının açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, toplu açılış töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Zirvesi kapsamında Agora’da düzenleyeceği yemeğe katılacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir programının ilk durağı Konak olacak. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nü ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un iki buçuk yıl içinde tamamladığı 12 projenin açılışını tek noktadan yapacak.

ÇEŞME'DE İKİ AÇILIŞ

Yarın Çeşme’ye geçecek olan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı ve Çeşme Kent Müzesi’ni açacak. Açılış öncesi konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “İlçemizin tarihi değerlerine sahip çıkıp yeniden ayağa kalkması için kolları sıvadık. Çeşme’yi zirveye taşıma sözü verdiğim vatandaşlarım her geçen gün bu kentin çehresinin nasıl değiştiğine şahit oluyorlar ve olmaya devam edecekler” diye konuştu.