CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Geniş uzlaşma sağlanmalı

CHP lideri, dün “Adım Adım İktidara Projesi” programında “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağını belirtti. Bugünkü PM’de de izlenecek strateji tartışılacak. Kılıçdaroğlu, “CHP’nin en önemli görevi temel ilkeler çerçevesinde geniş bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak” dedi.

Mahmut Lıcalı
17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Geniş uzlaşma sağlanmalı
Abone Ol google-news

CHP Parti Meclisi (PM) bugün saat 11.00’de genel merkezde toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasını yapmasının ardından Enis Berberoğlu hakkındaki süreç ve uygulanacak stratejiler tartışılacak. PM’nin ardından yarın da özel bir merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısının düzenlenmesi bekleniyor. 

PM’de ele alınacak MYK raporunun sunuş yazısında değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, “Tarih, bize alçakgönüllü bir uygarlığı inşa sorumluluğu yüklemektedir. Bu bilinçle yoksulluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, kayırmacılığı ve umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızın reçetesidir İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz... Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımını ve buhranını yaşıyor. CHP’nin en önemli görevi, reform iradesi ve temel ilkeler çerçevesinde oluşturulacak geniş bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak ve seçim sonrasında kurultayımızda yaptığımız çağrıyla somut olarak ortaya koyduğumuz reformları hayata geçirmektir” görüşünü dile getirdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler