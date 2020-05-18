CHP Muğla İl Başkan Adem Zeybekoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:06

CHP Muğla İl Başkan Adem Zeybekoğlu, 19 Mayıs mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları emperyalistlerin ülkemizi işgal ettiği koşullarda tek çıkar yolun halkın bağımsızlık mücadelesini büyütmek olduğunu savunmuş; bu amaçla Kurtuluş Mücadelesi yürütmek ve Halkın Meclisini kurmak hedefiyle 19 Mayıs 1919'da yola çıkmışlardır. Bu kutsal mücadelenin ateşinin yakılmasının üzerinden 101. yıl geçti. Atatürk ve yol arkadaşlarının bu büyük mücadelesi Cumhuriyet'imizin ilanı ile taçlanmıştır. Cumhuriyetimiz tebaa toplumundan yurttaş toplumuna geçişin bu topraklardaki en büyük adımıdır. Ne mutlu bize ki, Atatürk bu büyük atılımı gençlere emanet etmiştir." dedi.

Zeybekoğlu sözlerini şöyle srüdürdü:

Bugün gençlerimiz en küçük demokratik haklarını kullanmalarını engelleyen siyasi baskılarla iktidarın çizgisinde terbiye edilmek isteniyorlar. Gençlerimiz okul süreçleri boyunca niteliksiz eğitimle, yurt ve geçim sorunları ile boğuşurken; mezun olduktan sonra ise işsizlikle, borçlarla, hayat pahalılığı ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ancak iletişim ve bilgi çağında gençlerimizin Saray'ın emir eri olması mümkün değildir. Bu cendereyi kıracak olan, gençlerimizin sahip olduğu dinamizmin Cumhuriyetimizin birikimleri ile harmanlanmasıdır. Bu anlayışla CHP, gençlerimizin siyasi katılımının kanallarını oluşturmak için çabalamaktadır.

Gençlerimizle beraber eşit özgür ve adaletli bir ülke mücadelemizi her geçen gün büyüttüğümüze olan inancımla, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum.