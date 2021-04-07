CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: "300 bin ton patates çürüyor"

07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:05

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çoğunluğu Niğde ve Nevşehir’de üretilen patatesin bu yıl kilogramı 1 liraya mal olmasına rağmen, depoda 25 kuruşa dahi satılamadığını belirtti.

Niğde’deki depolarda bugün itibariyle 300 bin ton patatesin çürümeye terkedildiğini ifade eden CHP'li Gürer, uyarılara rağmen Tarım Bakanlığının ve AKP iktidarının patates üreticilerinin sorununa kulak tıkadığını ve depolardaki patatesin çürümeye başladığını anlattı.

TMO ALIM YAPABİLİRDİ

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçmişte patates alımı yaparak çiftçiye destek olduğunu da anımsatan Gürer, “Asli görevi hububat ve benzeri ürünleri almak ve piyasayı dengelemek olan Toprak Mahsulleri Ofisi, zaman zaman çiftçiye destek olmak amacıyla hububat dışında ürün alabiliyor. Nitekim bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda bunun örnekleri yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne bu yıl patates alımı yapması konusunda defalarca kez çağrıda bulunduk. Mağduriyet yaşayan çiftçilerin taleplerini ilettik. Ancak aylardır çiftçinin talebine kulak tıkayan Toprak Mahsulleri Ofisi ne yazık ki bizim çağrılarımızı da dinlemedi ve sonuçta depolardaki 300 bin ton patates artık çürüme aşamasına geldi” dedi.

AKIL ALACAK BİR DURUM DEĞİL

Hububattan sonra en çok tüketilen ürün olan patatesin depolarda çürümesine göz yumulmasını “Akıl alacak bir durum değil” şeklinde yorumlayan Gürer, “1 liraya mal olan patates 25 kuruşa dahi satılmadı. Şu anda patates artık son dönemini yaşıyor. Acil müdahale yapılarak bir kısmı yine kurtarılabilir. Şayet bu son dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin elinde kalan patatesi maliyetine yakın bir fiyatla alıp tüketiciye de ucuz fiyatla ulaştırabilirse hem üretici zarar etmekten kurtulacak hem de tüketici makul fiyatla patates almış olacaktır” diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, patates üreticinin uğradığı zararın mutlak surette karşılanması gerektiğini de belirtti.

ÇİFTÇİYE KİM SAHİP ÇIKACAK?

Patates üreticilerinin para etmeyen ürününü hayvan yemi olarak kullandığını, bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için tarlasına, traktörüne haciz geldiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizler, yüksek enflasyon ve maliyet artışının yanında, pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklara rağmen, üretim yapan çiftçiye ne yazık ki iktidar sahip çıkmadı” şeklinde konuştu.

Gürer, turfanda patatesin 15 gün sonra çıkacağını, depolardaki patatesin ömrünün ise yok denecek kadar azaldığına da işaret ederek, “Bari çiftçiye bu son nefesinde Tarım Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi destek olsun, destek olunmayacaksa çiftçinin uğradığı zarar karşılansın” ifadelerini kullandı.

30 yıldır patates üreticisin böyle bir zulüm görmediğini ifade eden Gürer, “ Ürün çok olduğu için değil plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle çürümeye terk edildi “ dedi. Patatesin dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak da değer bulacağını ve katma değerli ürüne dönüşmesinin olası olduğunu belirten Gürer, “AKP iktidarı çiftçiyi ürünü ile yalnızlığa terk etti” diye konuştu.