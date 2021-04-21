CHP üyesi üniversite öğrencisini emniyet davulcuya benzetti, ceza kesti

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:36

Kastamonu’da geçen günlerde 128 milyar dolar nerede manisi eşliğinde ramazan davulu çalan kişiyi arayan emniyet, sırtı dönük olan ve yüzü görülmeyen davulcuya benzediği gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve CHP üyesi Emre Tiftik’e sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçundan 900, kabahatler kanunu kapsamında ise 204 TL olmak üzere toplamda bin 114 TL idari para cezası kesti.

İTİRAZ EDECEK

Tebligatta delil olarak ise “Olay günü tutanak tutulmuş olması”, “Videodaki davulcuya benzediği” ve “Sosyal medyada davulcu hakkında paylaşımda bulunması” gösterildi. Kararı değerlendiren Tiftik, “Genç bir hukukçu adayı olarak ülkem adına çok üzüldüm. Bugün, yarın ve daima hukuksuzluklara karşı mücadele edecek, üstünlerin hukukuna karşı hukukun üstünlüğünü savunacağım” diye konuştu. Tiftik cezaya itiraz edeceğini de kaydetti.