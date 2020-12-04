CHP'den 'aşı milliyetçiliği' tepkisi
Koronavirüs salgınına karşı uygulanacak aşıların menşei üzerinden 'aşı düşmanlığı' söylemlerine CHP'den tepki geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzalandığını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak aralarında farklı dallardan bilim insanlarının da olduğu kimi çevreler, Çin aşısının güvenilir olmayacağına dair beyanlarda bulundu.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, bu yönde yapılan tartışmalara tepki gösterdi.
Usluer, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
"Herkesin Covid 19 uzmanı olup konuşması yetmedi
Şimdi herkes AŞI uzmanı
Hem Aşı Milliyetçiliği
Hem de Aşı Karşıtlığını körükleyenlere söylüyorum
Bilmediğiniz/az bildiğiniz konularda konuşmayın!
Kişisel tercihleriniz ise sizde kalsın"
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