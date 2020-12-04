CHP'den 'aşı milliyetçiliği' tepkisi

04 Aralık 2020 Cuma, 10:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzalandığını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak aralarında farklı dallardan bilim insanlarının da olduğu kimi çevreler, Çin aşısının güvenilir olmayacağına dair beyanlarda bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, bu yönde yapılan tartışmalara tepki gösterdi.

Usluer, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Herkesin Covid 19 uzmanı olup konuşması yetmedi

Şimdi herkes AŞI uzmanı

Hem Aşı Milliyetçiliği

Hem de Aşı Karşıtlığını körükleyenlere söylüyorum

Bilmediğiniz/az bildiğiniz konularda konuşmayın!

Kişisel tercihleriniz ise sizde kalsın"



















