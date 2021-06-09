CHP'den Atatürk'e hakaret eden imam hakkında suç duyurusu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 14:58

Ayasofya camisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden eski Yıldırım Beyazıt Camisi imamı Mustafa Demirkan’a yönelik tepkiler büyürken, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, toplu olarak suç duyurusunda bulundu. Kadıköy ilçe yönetimi, Meclis üyeleri ve CHP İstanbul il yönetiminde yer alan 20’ye yakın partili, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin basın suçları savcısına şikayet dilekçelerini verdi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, eski imam Mustafa Demirkan’ın en ağır biçimde cezalandırılması gerektiğini açıklarken, “milletimizin bağımsızlığını, onurunu kurtaran, kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen bu şahıs hakkında suç duyurumuzu yaptık. Ayasofya’da Mustafa Kemal Atatürk’e ve milletimize hakaret eden imam hakkında derhal Atatürk’e hakaret ve halkın bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma açmaya çağırıyoruz” dedi.

KİMLER ORADAYDI?

Atatürk'e hakaret edildiği belirtilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo , Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e isim vermeden lanet okuduğu ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..."