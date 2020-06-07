CHP’den işsizler ve gelir kaybı yaşayanlar için 12 maddelik çözüm önerisi

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 4.5 milyon çalışanın gelir kaybı yaşadığı, 2.5 milyon kişinin işsiz kaldığı, 252 bin 690 işyerinin faaliyetlerinin durdurulduğu koronavirüs salgınının yarattığı krizin çalışma hayatını etkilerini azaltmak için, iktidara 12 maddeden oluşan çağrı yaptı.

Gelir kaybı yaşayan ya da işsiz kalanların kira, fatura ve kredi borçları için herhangi bir çözüm sunulmadığını ifade eden Ağbaba, 12 maddelik talebini şöyle sıraladı:

- 17 Temmuz tarihi itibarıyla işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneğinin dolacak olan süresi 3 ay daha uzatılmalı.

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin ücretleri daha sonra yararlanacakları işsizlik ödeneğinden mahsup edilmemeli.

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bu süreç içerisinde hiçbir şarta ve kurala bağlı olmadan tüm işçiler için uygulanmalı.

- İşsizlik Sigorta Fonunun 132 milyar TL’yi bulan toplam varlığı, ücretsiz izne çıkarılan işçiler için kullanılmalı.

- Pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyerlerinde çalışan yaklaşık 2.5 milyon insana gelir desteği sağlanmalı.

- İşsizlik Sigorta Fonu sadece çalışanlar için tahsis edilmeli; işverenlere ya da kamu bankalarına teşvik olarak kullanılmasının önüne geçilmeli.

- Oranları yüzde 30’u bulan, kayıt dışı çalışarak hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bu süreçte işsiz kalanlara asgari ücret düzeyinde destek sağlanmalı.

- Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için aile sigortası uygulaması yaşama geçirilmeli.

- Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücü üzerinde büyük etki yaratırken, tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı.

ASGARİ ÜCRET SORUNU

- 2020 için 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün düşmesi nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanarak, yeni ücret belirlenmeli ve asgari ücretten vergi alınmamalı.

- Gelir kaybı yaşayan yurttaşların kira, fatura ve kredi borçları hükümet tarafından gelir kaybı süresince karşılanmalı.

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan koronavirüsün “iş kazası” statüsünden çıkarılmasına yönelik genelge iptal edilmeli, Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalı.