CHP'den istifa eden milletvekillerine Cahit Berkay'dan tepki

29 Ocak 2021 Cuma, 20:33

Ünlü sanatçı Cahit Berkay, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partilerinden istifa etmelerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Berkay, "CHP den istifa eden üç millet vekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?" ifadelerini kullandı.