CHP'den istifa eden milletvekillerine Cahit Berkay'dan tepki
CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un istifa etmelerinin yankıları sürerken, ünlü sanatçı Cahit Berkay'dan üç vekile tepki geldi. Berkay, "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz" dedi.
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partilerinden istifa etmelerine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Berkay, "CHP den istifa eden üç millet vekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?" ifadelerini kullandı.
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