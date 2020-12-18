CHP'den 'Menemen' tepkisi: Boyunuzun ölçüsünü yine alacaksınız

18 Aralık 2020 Cuma, 13:44

Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına CHP İzmir örgütü tepki gösterdi. Menemen'de CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, CHP ilçe başkanları, İyi Parti ilçe başkanları, Millet İttifakı belediye meclis üyeleri ve Menemen Belediyesi Başkan Vekili Avukat Deniz Karakurt’un katılımı ile basın açıklaması düzenlendi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kurayı AKP’nin adayı, milletvekilleri, il başkanı ve genel başkan yardımcısı mutabakatıyla belirlendiğinin altını çizerek, “Yapılan kura işlemi belediye kanunun 45’inci maddesi uyarınca her türlü şaibeden uzak yapıldı ve kayıt altına alındı. Kuranın şekline, yöntemine sesini çıkarmayan koca koca adamlar şimdi kalktılar itiraz etti ve mahkeme bu itirazı haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yapılan bu itiraz Menemenlilere hakarettir. Yapılan itiraz ve yürütmeyi durdurma kararı yara vermiş, rencide etmiştir. Daha önce İstanbul’da yaptılar ve boylarının ölçülerini aldılar. Adaletsizlik yapmaya devam edin, vicdanları sızlatmaya devam edin, kurnazlık yapmaya devam edin, boyunuzun ölçüsünü yine alacaksınız. Yapılan kura işlemi yasaya, hukuka, mevzuata uygundur. Mahkemenin verdiği karar yanlıştır, haksızdır, zorlamadır. Kuraya şaibe karıştığını ispatlasınlar Deniz Karakurt şu an istifa eder! Ancak böyle bir iddiaları yokken oyunbozanlık yapmaya kalkarlarsa bunun altından kalkamazlar. Geçmişte de kalkamadılar şimdi de kalkamazlar. Biz CHP olarak yasal haklarımızı hukuk çerçevesinde sonuna kadar arayacağız. Mahkemenin verdiği hatalı karar karşısında gerekeni yapacağız. Menemen’i korumaya sonuna kadar devam edeceğiz. Ben Deniz Karakurt’un görevine devam edeceğine inanıyorum” dedi.

"MENEMEN HALKININ İRADESİNİN YOK SAYILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Menemen Belediyesi Başkanvekili Deniz Karakurt ise, “Kuranın asıl gerçekleşeceğine dair sınırlandırıcı ve yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Kura 31 meclis üyemizin gözü önünde açık ve şeffaf gerçekleşti. Oy pusulalarının katlama şekli bile muhalefet meclis üyesi arkadaşlarımız eşliğinde gerçekleşti. Kurayı çekecek olan meclis başkanı salon dışına çıkarıldı. Hiçbir itiraz gelmedi. Her iki adaya da soru soruldu. Kurada adım çıkmıştır. Kontrol amaçlı olarak diğer top açılmış ve Aydın Pehlivan ismi olduğu görülmüştür. Kurallar AK Partililer tarafından belirlenmiştir. Her partiden temsilciler, halkımız buna tanıktır. Biz hiçbir sorun çıkarmayarak sonuca saygı duyduğumuzu belirttik. Yürütmeyi durdurma kararının reddi açıktır. Buna rağmen bu karar çıkmıştır. Menemen halkının iradesinin yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Hiç kuşkunuz olmasın her dair sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Size sahip çıkacağız. Asla yalnız değilsiniz” açıklamasını yaptı.