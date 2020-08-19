CHP'den Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik için çalışma

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 306 kadın örgütüyle görüşmelerinin ardından bütün siyasi partilerde cinsiyet kotası uygulanması için yasa teklifi hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve Kadın Kolları MYK üyelerini ağırladı. Burada kadın hareketi konusunda önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, kadınların siyasette temsiliyetinin sağlanması için 306 kadın örgütüyle görüşmesinde çıkardığı sonucu paylaştı.

Bütün siyasi partilerde kadın kotası uygulanması için yasa teklifi hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP’li kadın milletvekillerine Siyasi Partiler Kanunu üzerinde yapılacak değişiklik için çalışma talimatı verdiğini açıkladı:

“Türkiye’deki 306 kadın örgütüyle görüştüm. Hangi siyasi parti cinsiyet kotasını siyasi partiler yasasına geçirirse veya bu konuda çaba harcarsa, bu konuda söz verirse parlamentoya gelen bir yasa değişikliğini desteklerse biz Türkiye’deki kadınlar, onlara destek vereceğiz. Karşı çıkan siyasi partiye de Türkiye’deki kadınlar blok olarak karşı çıkacağız, bunun mücadele verin dedim. Biz şimdi bu hazırlanan kanun teklifini bizin kadım kollarımız 306 kadın derneğine gönderecek.”

Kılıçdaroğlu toplantıda Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yönünde süren tartışmalara da değindi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasından yana olduklarını vurgulayarak, kadın örgütlerinin farklı siyasi görüşleri olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi konusunda görüşbirliği içinde olduğunu belirtti: “İstanbul sözleşmesi desteklenmeli mi? Evet desteklenmeli. Hayata geçirilmeli mi? Evet geçirilmeli. Dolayısıyla, kadın örgütlerinin vereceği mücadele ve yapacağı açıklamaları bizim çok öne çıkarmamız lazım, bunu çok öne çıkardığımız zaman da Türkiye’ de kadın hareketini birleştirmiş oluruz.”

Kılıçdaroğlu, Avrupa’da olan ve Türkiye’de de hayata geçirilmesini istediği aile destekleri sigortasının kadınlara anlatılmasının önemini bir kez daha vurguladı. Kılıçdaroğlu, işçi konfederasyonlarının bu sigortanın önemini anlamadıklarını ifade ederek, 65 yaş emekliliği hatırlattı:

“65 yaşını doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Ama patron 55 yaşında çağırdı, dedi ki ‘Çok iyisin ama gençler geldi, işine son veriyorum’. Bu kişi sonrasında 55 yaşında olduğu için yeni iş bulamıyor, emekli de olamıyor. 10 yıl ne yapacak? Aile desteği sigortası ile en azından bu kişi emekli olana kadar insanca yaşayabileceği bir gelire kavuşacak.”