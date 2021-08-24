CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ormanlar için Muğla'da buluşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2019 yılında yapılan Orman yangınları çalıştayının 2’ncisi düzenleniyor. “Küllerimizden Doğuyoruz” temasıyla düzenlenecek olan çalıştayda, yeniden inşa ve rehabilitasyon, orman yangınlarında havadan müdahale esasları gibi konular ele alınacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 14:18
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ormanlar için Muğla'da buluşacak
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2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle düzenlenemeyen “Orman Yangınları Çalıştayı” bu yıl 28 Ağustos Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek. Alanında uzman birçok profesör orman yangınlarını bilimsel yönleriyle alarak sunumlar yapacağı ve bilgiler vererek çözüm önerileri sunacağı çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcıları da katılıyor. CHP lideri ve başkanlar yanan alanları gezerek inceleme yapacak.

Çalıştayda orman yangınları öncesi-sonrası, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bitki örtüsü ve yangınla ilişkileri, yanlış ormancılık politikaları gibi konular uzmanlar tarafından anlatılarak tartışılacak. Sabah saat 09.30’da başlayacak olan çalıştayın öğleden sonra sona erecek. Çalıştayda tartışılan konular rapor haline getirilerek sonuç bildirgesi olarak vatandaşlarla paylaşılacak.


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