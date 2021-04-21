CHP'li Akın: 'Bir an evvel Meclis'te onaylamalıyız'

21 Nisan 2021 Çarşamba, 14:52

CHP'li Ahmet Akın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'de onaylaması ve karbon emisyonunu azaltacak yeşil politikaları hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Akın şunları söyledi:

ONAYLAMAYAN 6 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Paris Anlaşması’nı Meclis’te onaylamadık. Dünyada bunu yapmayan 6 ülkeden biriyiz. Eritre, Irak, İran, Libya, Yemen; bu ülkelerle aynı kategorideyiz. Ayrıca G-20 ülkeleri arasında da Paris İklim Anlaşması’nı dikkate almayan tek ülke maalesef biziz. Bu durum ülkemize kesinlikle yakışmıyor.

Paris İklim Anlaşması ne diyor?

‘Küresel ısı artışını belli bir sınırda tutabilmek için karbon emisyonlarının artışına sınır getirelim’ diyor. Bu sebeple ülkeler 2040-2050 yılları arasında karbon emisyonlarının ‘0’ yol haritalarını birer birer açıklıyorlar. Ülkemizde karbon emisyonlarının yüzde 70’inden fazlası enerji kaynaklıdır. Ülkemizin başta güneş ve rüzgar olmak üzere potansiyeli çok yüksek. Yeter ki bu potansiyeli milletimiz ve ülkemiz menfaatine kullanalım.

EMİSYONU DÜŞÜRECEĞİZ

Enerji verimliliği konusunu, toplantılarda konuşma teması olmaktan çıkarıp uygulamaya koyalım. Enerji verimliliği Türkiye’nin en büyük enerji kaynaklarından biridir. Temizdir, yerlidir ve sonuna kadar kullanılması gerekir. Kaynaklara göre enerji verimliliğinde potansiyelimiz yüzde 30’a kadar dayanmaktadır. Enerji verimliliği ile tasarruf edebileceğimiz enerji miktarları ile hem cari açığımızı azaltacağız hem de bu şekilde karbon emisyonumuzu düşüreceğiz.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINA KATILMAK BİZE YAKIŞANDIR

ABD Başkanı Biden, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeyi İklim Zirvesi’ne davet etti. Paris İklim Anlaşması’na onay veren Türkiye olarak katılmak bize yakışandır. Bunun için Paris İklim Anlaşması’nı bir an evvel mecliste onaylamalıyız. Bu konu siyaset üstü, partiler üstü bir konudur.

TÜRKİYE DIŞARIDA KALMAMALI

Türkiye’nin geleceği, yarınları için kaçırmaması gereken zorunlu bir dönüşüm: Yeşil dönüşüm, Yeşil Mutabakat... AB’nin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve Avrupa Kıtası’nı iklim-nötr hale getirmek amacıyla uygulayacağı Yeşil Mutabakat ülkemiz için de önemlidir. Yeşil Mutabakat kapsamında, teknolojik ve dijital dönüşüm, iklim duyarlı ekonomi modelinin yaratılması yeşil yatırım ve faaliyetlerin desteklenmesi, sanayi ve konutlarda enerji verimliliğinin korunması gibi hedefler vardır. Dünya genelinde ülkeler de kendilerine özgü dönüşüm çalışmalarına çoktan başladı. Türkiye Yeşil Mutabakat’ın dışında kalmamalıdır.

MALİYETİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR AVRO

Türkiye yeşil dönüşümü yapmazsa ne olur? Sınırda karbon düzenlemesi vasıtasıyla çok daha fazla vergi öder. Daha fazla vergi nedeniyle sanayicimiz ve üreticimizin rekabet gücü düşer. Türkiye’ye yıllık maliyeti yaklaşık 2 Milyar Avro olur. Türkiye treni kaçırır. Biz CHP olarak Türkiye’ye özgü yeşil mutabakatın hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar üzerine çalışma yürütüyoruz.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ YEŞİL MUTABAKATI BİZ YAPACAĞIZ

CHP olarak Türkiye’ye özgü yeşil mutabakatı biz yapacağız. Enerji sektöründeki yatırımların hız kesmeden, arz güvenliği riski yaratmadan Avrupa ve dünyaya uyumlu politikalara ihtiyacı var. Yeşil ekonomi merkezli büyüme politikası oluşturulması yeni imkanlar getirecek. Türkiye’de yeşil dönüşüm kaçınılmaz.

TERMİK SANTRALLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bizim enerji politikalarımızın odağında yenilenebilir enerji var. Özellikle güneş ve rüzgar enerji santrallerinin ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik fiyatlarının düşürülebileceği farklı ve bize özgü modellerle hayata geçireceğiz. Yerel yönetimlerde enerji kooperatifçiliği ve hanelere yönelik çatı uygulamalarının özendirildiği politikaları hayata geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz.

Kendi enerjisini üreten evler, köyler, mahalleler ve sanayi bölgeleri oluşturacağız. Mevcut termik santralleri ve kömür üzerindeki istihdamı da mağdur etmeden eski teknlojili, halk sağlığı ve çevreyi tehdit eden santraller gözden geçirilecek ve yeşil dönüşümle uyumlu olarak hazırlayacağız. Yeşil dönüşüm bir tercih değil zorunluluktur.